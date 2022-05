“Sandrino – Il film” incassa anche i complimenti di Falcomatà: “identitario, divertente e con tematiche importanti”

4 Maggio 2022 11:34

“Sandrino – Il film” incassa anche i complimenti di Giuseppe Falcomatà: la comicità di Pasquale Caprì e la ‘regginità’ della pellicola hanno fatto centro

Teatro Cilea sold out per la prima di “Sandrino – Il film“, prima esperienza cinematografica per Pasquale Caprì nelle vesti di Sandrino, uno dei suoi personaggi più amati. Impressioni positive fra i commenti a caldo all’uscita del teatro, il film ha raccolto un ottimo successo.

Pellicola promossa anche sui social da Giuseppe Falcomatà che, dopo aver preso parte alla prima, ha dichirato attraverso la propria pagina Facebook: “ieri sera, in un Teatro Cilea stracolmo, ho avuto il piacere di assistere alla prima di “Sandrino – il film”. Un film, per quello che può valere la mia opinione, che mi è piaciuto tanto. Che parla bene della nostra città e ne esalta le bellezze. Che sa ridere dei nostri difetti senza esasperarli e senza mai scadere nei luoghi comuni. Che affronta con leggerezza ma in maniera decisa anche alcune tematiche serie come la droga e il bullismo. Un film opportunamente definito “a chilometro zero” per il quale non si può fare altro che ringraziare chi ci ha creduto dagli attori, ai registi, ai tecnici, agli sponsor. Perché immagino non sia stato affatto facile. Un film identitario, sotto ogni punto di vista. Complimenti a tutti“.

Fra i commenti il ringraziamento dell’attore Benvenuto Marra: “grazie Sindaco… hai ragione non è stato affatto facile ma questo raddoppia la nostra soddisfazione nel leggere i commenti entusiastici . In particolar modo il tuo visto il grande talento che da sempre ti riconosco nella comunicazione. Grazie“.

Anche l’attore Giorgio Casella ha espresso il suo sentito grazie: “abbiamo in cuor nostro sempre sperato di poter confezionare un prodotto quantomeno accettabile. Sono molto contento di aver letto questo tuo post. Mi inorgoglisce tantissimo. Non è stato per niente facile, ed è proprio per questo che siamo ancora più felici di questo piccolo successo. Grazie di cuore“.