San Giorgio Morgeto: giovedì l’inaugurazione della Porta del Parco

10 Maggio 2022 15:17

Giovedì 12 maggio alle ore 10 si terrà l’inaugurazione della Porta del Parco di San Giorgio Morgeto, in via Carmine

Arte e artigianato del popolo dei Morgeti. Giovedì 12 maggio alle ore 10 si terrà l’inaugurazione della Porta del Parco di San Giorgio Morgeto, in via Carmine 28. Sarà attivo il laboratorio “Alla scoperta dell’uomo neolitico dell’Aspromonte”, progetto di didattica ambientale di Archeologia divulgativa e imitativa sulla preistoria promosso dall’Ente Parco Nazionale. L’Aspromonte è il primo Parco in Italia ad aver avviato un laboratorio sull’archeologia divulgativa e imitativa sulla preistoria.