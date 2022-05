Salone del libro, la Calabria protagonista. Il Ministro Bianchi: “stand è straordinario” | VIDEO

19 Maggio 2022 19:16

Salone Internazionale del libro, la Calabria protagonista. Il Ministro Bianchi: “lo stand è straordinario come la vostra regione”

“Lo stand della Calabria è straordinario, come la Calabria stessa. Ci rivedremo presto, il Salone del Libro è solo un punto di partenza. Faremo una serie di atti insieme. Quello che vorrei è un patto educativo per la Calabria… e sai che lo faremo insieme. Viva la Calabria!” Parole del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Patrizio Bianchi, rivolgendosi al Vicepresidente della Regione, Giusi Princi. Giunto nel pomeriggio a Torino per visitare la fiera, il Ministro è stato fulminato sulla via per Damasco non appena si è trovato dinanzi allo stand allestito dalla Regione Calabria. Un abbraccio spontaneo con la Vice di Roberto Occhiuto e poi via al tour nei meandri della Cultura calabrese del passato e del presente; un viaggio tra autori del passato ed editori di oggi, scrittori passati alla storia ed autori in rampa di lancio. L’imponente spazio calabrese sta riscuotendo successi su successi, facendo parlare di sé ben oltre le aspettative. “Merito di quanti hanno collaborato per realizzare tutto questo – sostiene Giusi Princi – e merito della lungimiranza del Presidente Occhiuto, che ha fortemente creduto nel valore di questa iniziativa per riscattare l’immagine della nostra Terra”.