13 Maggio 2022 12:24

Non c’è alcun piano per interrompere le forniture di gas alla Finlandia a partire da oggi

Il Cremlino ha smentito le notizie di stampa circolate ieri secondo le quali Mosca interrompera’ da oggi le forniture di gas alla Finlandia. Non c’e’ alcun piano per interrompere le forniture di gas alla Finlandia a partire da oggi. Il giornale finlandese Iltalehti scriveva ieri che Mosca avrebbe potuto tagliare da oggi le forniture di gas alla Finlandia in seguito all’annunciata intenzione del Paese scandinavo di entrare nella Nato.