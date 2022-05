Russia, Mosca scherza sulle sanzioni: pasticceria realizza bignè a forma fallica contro i marchi internazionali

1 Maggio 2022 10:47

I cittadini russi provano ad ironizzare contro le decisioni di Apple, Visa, McDonald’s, Zara e Bmw di lasciare il Paese

La guerra provocata in Ucraina ha creato un enorme scossone a livello economico in Russia. Le grandi aziende multinazionali internazionali hanno lasciato in massa il Paese dopo l’invasione comandata da Vladimir Putin ed i cittadini si sono trovati improvvisamente a dover fare a meno di prodotti di marche abituali, dal settore dell’abbigliamento a quello della telefonia e degli alimentari. A Mosca, però, la reazione non è tardata a mancare e l’iniziativa di un caffè pasticceria ha fatto il giro del mondo: l’azienda ha infatti prodotto dei bignè di forma fallica con i marchi che hanno lasciato la Russia. Tra questi si leggono Apple, Visa, McDonald’s, Zara e Bmw. I moscoviti dunque provano ad ironizzare su una situazione che però potrebbe durare a lungo.