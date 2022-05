La Russia presenta il missile nucleare Sarmat: in 106 secondi può distruggere Berlino

1 Maggio 2022 13:09

La Russia ha mostrato al mondo il missile nucleare Sarmat: in pochi minuti può raggiungere e distruggere le principali capitali d’Europa

“Quest’arma unica proteggerà la sicurezza della Russia da ogni minaccia esterna e farà pensare due volte coloro che cercano di minacciare il nostro Paese nella frenesia della rabbia e della retorica aggressiva“. Con queste parole Vladimir Putin ha commentato i test relativi all’impiego del missile Sarmat, nuova arma a disposizione della Russia, dotata di testate nucleari. Secondo i test effettuati, commentati da esperti nei programmi della tv di Stato, da Channel One a Rossija1, il missile sarebbe in grado di colpire le principali capitali d’Europa in un tempo brevissimo.

Partendo da Kaliningrad, il Sermat colpirebbe Berlino in 106 secondi, Parigi in 200, Londra in 202. Il missile è stato alle 15:12 del 20 aprile, lanciato da un silos nella regione di Arcangelo, sul Mar Bianco. Putin ha dichiarato che il missile Sarmat è realizzato interamente con componenti made in Russia: un modo per sottolineare come le sanzioni occidentali non impediscano i programmi di sviluppo tecnologico di Mosca.