Rugby: Portogallo-Italia, primo test match diretto da sole ufficiali di gara donne

30 Maggio 2022 20:20

Lisbona, 30 mag. – (Adnkronos) – L’arbitro scozzese Hollie Davidson entrerà nella storia sabato 25 giugno quando ‘ in occasione del Test Match internazionale Portogallo v Italia, in programma all’Estadio do Restelo di Lisbona (orario d’inizio ancora da decidere), primo appuntamento degli Azzurri nel Tour Estivo 2022 ‘ guiderà un gruppo arbitrale tutto al femminile. Davidson sarà coadiuvata dagli assistenti arbitrali Sara Cox (Inghilterra) e Aurélie Groizeleau (Francia), e da Claire Hodnett (Inghilterra) come Television Match Official (TMO). Per la prima volta un team arbitrale composto da sole donne dirigerà un incontro giocato dalle Nazionali maggiori maschili, e un fischietto donna gestirà l’incontro internazionale di una squadra partecipante al Sei Nazioni maschile.

Davidson ha già arbitrato una gara maschile, la vittoria per 37-10 di Malta contro Cipro nella Conference 1 south di Rugby Europe (marzo 2019), seguendo le orme di Alhambra Nievas e Joy Neville in Europa. La scozzese, che la scorsa settimana è stata nominata nel panel ufficiale dei direttori di gara che prenderanno parte alla Rugby World Cup 2021, arbitrerà anche il match tra Canada e Belgio, in programma ad Halifax il 2 luglio – Kat Roche (USA) sarà la sua assistente arbitrale.

Il Presidente di World Rugby, Sir Bill Beaumont, ha dichiarato: ‘Congratulazioni a Hollie, Sara, Aurélie e Claire per questo evento storico. L’annuncio di oggi indica il forte sviluppo del settore arbitrale femminile, e la molteplicità di percorsi a disposizione per le ragazze che intendano essere parte del Gioco’. Davidson ha affermato: “Essere la prima donna ad arbitrare una squadra partecipante al Sei Nazioni maschile è un enorme onore e un risultato di cui sono orgogliosa. E aggiunge: ‘Sono molto soddistatta dei miei progressi negli ultimi due anni e lavorare come arbitro professionista a tempo pieno con la Scottish Rugby Union mi ha fortemente aiutato’.