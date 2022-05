Ruby Ter: Sorte (Fi), ‘certi estraneità Berlusconi, ne uscirà indenne’

25 Maggio 2022 21:58

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Il presidente Silvio Berlusconi e’ un grande uomo, con un alto senso etico, che ha sempre lavorato per il proprio Paese come imprenditore e come politico e ancora ha tantissimo da dare. Si è distinto in ogni ambito per la sua abnegazione e generosità e, per questo, fa ancora più male vederlo oggetto di attacchi privi di fondamento. Siamo certi della sua estraneità e con la forza della verità uscirà indenne, ancora una volta, da queste accuse. Noi siamo – come sempre – tutti al suo fianco”. Così in una nota il deputato di Forza Italia, Alessandro Sorte.