Calcio a 5 femminile, pslayoff: la Royal Team Lamezia travolge Rionero

22 Maggio 2022 14:42

Grandissima prova delle biancoverdi che superano le lucane con un perentorio 7-0!

Si è giocato ieri, 21 maggio 2022, il primo turno di playoff di serie A2 femminile per l’accesso alla serie A Elite. La Royal Team Lamezia ha ospitato al PalaSparti il Futsal Rionero. Le bianconere erano in formazione rimaneggiata e le lametine sono state implacabili ed hanno dominato l’incontro dall’inizio alla fine. Ad aprire le marcature è stata capitan De Sarro, poi lo show di Veronica Calendi, che nel giro di pochi minuti ha realizzato una tripletta, seguita da Villagra e da Aliotta.

Il primo tempo si è concluso sul 6-0. Nella ripresa, complice anche il caldo, i ritmi sono calati. Mister Giorgi, visto il largo vantaggio, ha fatto ruotare la squadra per dare più minuti alle ragazze che sono state impegnate poco durante la stagione. Numerose le occasioni da rete per le lametine, soprattutto con Ferreira che cercava la marcatura personale ma oggi è rimasta stranamente a secco. E’ Aliotta a mettere il sigillo sul match realizzando la personale doppietta. Royal Team Lamezia che si qualifica quindi al secondo turno di playoff che si disputerà domenica 29 maggio alle ore 16.00 al Palasparti di Lamezia Terme. Le biancoverdi affronteranno la vincente della sfida tra Woman Futsal Grottaglie e Salernitana, in programma oggi.

ROYAL TEAM LAMEZIA: Toledo, Marin, Arzente, Branca, Perri, Ferreira, Capuano, Aliotta, Angotti, Calendi, Fakaros, De Sarro. All. Giorgi

FUTSAL RIONERO: Crocco, Maratea, Huchitu, Cerone, Di Vincenzo. All. Portovenero

Arbitri: Salvatore Pagano ed Emmanuele Nazareno Di Gregorio

Cronometrista: Ferdinando Tino