Finale di Conference League, la Roma regala i biglietti a tifosi che hanno assistito al 6-1 contro il Bodo Glimt

6 Maggio 2022 13:14

La Roma ha deciso di regalare i biglietti per la finale di Conference League ai tifosi giallorossi presenti nella cocente sconfitta per 6-1 sul campo del Bodo Glimt

“I 166 abbonati che c’erano quella sera hanno un posto garantito a Tirana“. Con questo annuncio, accompagnato a una foto dei tifosi della Roma presenti nell’amara trasferta sul campo del Bodo Glimt dello scorso 21 ottobre, la Roma ha annunciato la vendita gratuita di 166 biglietti per la finale di Conference League. Un gradito regalo da parte della società ai fedelissimi che nella nefasta serata dell’Aspmyra Stadion di Bodo hanno sofferto per il 6-1 inflitto dal piccolo club norvegese ai giallorossi. Un atto d’amore ripagato, al termine della stagione, con un biglietto per la finale della competizione in cui la Roma non solo ha affrontato nuovamente ed eliminato il Bodo Glimt, ma ha anche raggiunto l’ultimo atto del torneo battendo il Leicester. Fra i ragazzi di Mourinho e il trofeo c’è solo il Feyenoord: appuntamento il 25 maggio all’Arena Kombëtare di Tirana.