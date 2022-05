Roma-Leicester, la coreografia fra storia e latino: “in Britannia cuncti nomen Romanorum horrebant”

5 Maggio 2022 21:54

Storia e latino nella splendida coreografia della Roma per la semifinale di ritorno di Conference League contro il Leicester: rievocate le campagne in Britannia dell’Impero Romano

“In Britannia cuncti nomen Romanorum horrebant“, ovvero “In Britannia tutti temevano il nome dei romani“. Si affidano a una scritta in latino e al glorioso passato militare dell’Impero Romano i tifosi dell’A.S. Roma per uno striscione che entra di diritto nella storia della neonata Conference League e in quella, generale, del calcio Europeo. Gli ultras giallorossi hanno esposto, prima del fischio d’inizio della semifinale di ritorno contro il Leicester, uno striscione che rievoca la campagna di conquista dell’Impero in Britannia e il timore che incuteva anche solo il nome dell’esercito capitolino. Il tutto arricchito da due rappresentazioni di soldati romani e i colori giallo e rosso a fare da sfondo.