Incredibile a Roma, il primo caldo inizia a farsi sentire: coppia fa il bagno a Trastevere, lei si depila e lui si gode il “relax” | VIDEO

25 Maggio 2022 13:44

Trastevere: coppia fa il bagno all’interno della storica fontana del Prigione insieme al cane

Incredibile quanto accaduto qualche giorno fa, sabato 21 maggio, a Roma all’interno della fontana del Prigione in via Goffredo Mameli al rione di Trastevere. Una coppia è stata ripresa in un video diventato virale sui social, mentre si rinfrescava all’interno della fontana. La ragazza in bikini seduta all’interno della fonta si depila con una lametta le parti intime e le ascelle, lui invece in pantaloncino si rinfresca immerso in relax come stessero facendo il bagno in una piscina.

Insieme a loro anche il cane che gioca con l’acqua della storica fontana del Prigione che tra il 2005 e il 2006 era stata “sottoposta ad un intervento di restauro curato dall’amministrazione comunale nel corso del quale è stata creata un’area di rispetto” come si legge sul sito della Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali.