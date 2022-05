Roland Garros 2022, tabellone: sorteggio italiani

19 Maggio 2022 23:56

Parigi, 19 mag. – (Adnkronos) – Un possibile quarto di finale tra Novak Djokovic e Rafa Nadal accende l’attesa dei tifosi dopo il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros 2022 che prende il via domenica 22 maggio. Nella sezione del serbo anche Alexander Zverev, la testa di serie più alta tra i suoi possibili avversari in semifinale. Jannik Sinner, unico azzurro tra i primi sedici favoriti del seeding, è nella parte bassa, nell’ottavo di Andrey Rublev e nel quarto di Daniil Medvedev.

Questi i teorici ottavi di finale, se tutti dovessero rispettare le teste di serie: (1) Novak Djokovic (Srb) – (15) Diego Schwartzman (Arg); (9) Felix Auger-Aliassime (Can) – (5) Rafa Nadal (Esp); (3) Alexander Zverev (Ger) – (13) Taylor Fritz (Usa); (10) Cameron Norrie (Gbr) – (6) Carlos Alcaraz (Esp); (8) Casper Ruud (Nor) – (12) Hubert Hurkacz (Pol); (14) Denis Shapovalov (Can) – (4) Stefanos Tsitsipas (Gre); (7) Andrey Rublev – (11) Jannik Sinner (Ita); (16) Pablo Carreno Busta (Esp) – (2) Daniil Medvedev.

Sono 6 gli azzurri al via nel tabellone principale del Roland Garros. Questi gli accoppiamenti dei tennisti italiani. Fabio Fognini-Alexei Popyrin; Lorenzo Sonego-Peter Gojowczyk; Marco Cecchinato-Pablo Andujar; Lorenzo Musetti-Stefanos Tsitsipas; Jannik Sinner-qualificato. A loro si aggiunge Giulio Zeppieri che ha superato le qualificazioni.

Sono quattro le azzurre ai nastri di partenza del tabellone principale. Questi gli accoppiamenti al primo turno: Lucia Bronzetti-Jelena Ostapenko; Jasmine Paolini-Irina Camelia Begu; Camila Giorgi-Shuai Zhang; Martina Trevisan-Harriet Dart.