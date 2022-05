Messina, a Palazzo Zanca iniziativa con Roberto Speranza

26 Maggio 2022 21:21

Messina: prosegue la campagna elettorale del centro-sinistra con Franco De Domenico

Sabato, 28 Maggio, alle ore 16.30, Beni Comuni-Sanità pubblica a servizio delle persone al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina, sarà presente il Ministro della Salute Roberto Speranza , insieme con la parlamentare messinese Maria Flavia Timbro e il candidato a sindaco del centro-sinistra Franco De Domenico. L’iniziativa sul tema “Beni comuni, sanità pubblica a servizio delle persone” si incentrerà sul necessario rilancio delle politiche pubbliche a sostegno dei diritti delle persone e delle comunità.

Sabato, 28 maggio, ore 17:30 Liberiamo cultura. Si camminerà insieme, per le vie del centro, fermandosi davanti ad alcuni dei tanti spazi culturali negati (o solo parzialmente utilizzati) della città. Sarà il momento per fare delle riflessioni condivise, con esponenti del mondo della cultura cittadino e candidate/i di Coalizione Civica per Messina. Partenza Piazza Immacolata di Marmo.