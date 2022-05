Il Milan cancella la “fatal Verona”: l’1-3 nel segno di Tonali e Florenzi vale il primo posto | CLASSIFICA

8 Maggio 2022 22:50

Il Milan rimonta lo svantaggio e stende il Verona con 3 reti: doppietta di compleanno per Tonali, Florenzi chiude i giochi subentrando nel finale. Il successo vale il controsorpasso sull’Inter in vetta

Sorpassi e controsorpassi in vetta alla Serie A. Le milanesi partono lentamente, poi ribaltano le avversarie e non intendono fermarsi. Era successo venerdì all’Inter, passando da 0-2 a 4-2, questa sera il Milan rimonta un 1-0 trasformandolo in 1-3 contro il Verona. Partita scoppiettante quella del Bentegodi nella quale i rossoneri, desiderosi di rispondere ai cugini, trovano subito il gol con Tonali, ma il Var annulla per fuorigioco. Montipò nega altre due occasioni limpide e l’Hellas punisce con una bella azione iniziata da Lazovic sulla sinistra e finalizzata da Faraoni sulla fascia opposta. Un colpo duro per i ragazzi di Pioli che però restano in partita e riprendono a macinare gioco: in pieno recupero è Tonali, su assist di Leao, a pareggiare i conti.

Un gol provvidenziale che dà al Milan lo slancio per alzare i giri del motore nella ripresa: Leao è incontenibile sulla sinistra e l’ennesima sgroppata serve, ancora una volta, Tonali per la doppietta personale nel giorno del compleanno. Nel finale c’è gloria anche per Florenzi che con un gran diagonale chiude i giochi. Grande prova di forza del Milan che ribaltano una gara complicata e mettono sotto un Verona davvero ostico. Tre punti d’oro che permettono di mantenere il primo posto in classifica a +2 sull’Inter quando mancano appena 2 giornate dal termine. Sarà un finale di stagione tutto da vivere.

Risultati 36ª Giornata Serie A

Venerdì 6 maggio

Ore 18:45

Inter-Empoli 4-2 (5’ Pinamonti, 28’ Asllani, 40’ aut. Romagnoli, 45’ 64’ Lautaro Martinez, 90’+4 Sanchez)

Ore 21:00

Genoa-Juventus 2-1 (48’ Dybala, 87’ Gudmundsson, 90’+5 rig. Criscito)

Sabato 7 maggio

Ore 15:00

Torino-Napoli 0-1 (73’ Ruiz)

Ore 18:00

Sassuolo-Udinese 1-1 (6’ Scamacca, 77’ Nuytinck)

Ore 20:45

Lazio-Sampdoria 2-0 (41’ Patric, 59’ Luis Alberto)

Domenica 8 maggio

Ore 12:30

Spezia-Atalanta 1-3 (16’ Muriel, 30’ Verde, 73’ Djimsiti, 87’ Pasalic)

Ore 15:00

Venezia-Bologna 4-3 (4’ Henry, 19’ Kiyine, 45’+1 Orsolini, 55’ Arnautovic, 68’ Schouten, 78’ Aramu, 90’+2 Johnsen)

Ore 18:00

Salernitana-Cagliari 1-1 (68’ Verdi, 90’+9 Altare)

Ore 20:45

Verona-Milan 1-3 (38’ Faraoni, 45’+3 Tonali, 50’ Tonali, 87’ Florenzi)

Lunedì 9 maggio

Ore 20:45

Fiorentina-Roma

