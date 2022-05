Playout Serie C Silver, l’Amatori Basket Messina si prende Gara-1: Savio Messina ko 53-80

8 Maggio 2022 11:19

L’Amatori Basket Messina vince Gara-1 dei Playout di C Silver contro il Savio Messina: i ragazzi di coach Maggio si impongono per 80-53

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per l’Amatori Basket Messina che in gara 1 del secondo turno dei Playout di C Silver supera in trasferta per 80-53 il Savio Messina bissando il successo della gara d’andata. Al PalaRussello la formazione di coach Maggio si presenta al completo (cosa che in stagione regolare era successa poche volte) e sciorina una delle migliori prestazioni stagionali nel momento più importante del campionato. Tutto il gruppo ha risposto giocando una partita solida (10 giocatori su 12 a segno), partendo a razzo con un +10 alla prima sirena, mantenendo il vantaggio nei quarti centrali (44-56) e chiudendo in crescendo con un rotondo 80-53 finale. La serie adesso si sposta al PalaTracuzzi per gara 2, i nero-arancio proveranno a sfatare il tabù stagionale che li ha visti sempre perdenti fra le mura amiche, servirà anche la presenza del pubblico amico per portare a casa la salvezza. Palla a due giovedì 12 maggio alle 20:30.

C Silver Sicilia 2021/2022 – Secondo turno playout – gara 1

Savio Messina – Amatori Basket Messina 53-80

Savio Messina: Riparante, Pati, Bonanno, Janic 6, Vaccarella ne, Scozzaro 21, Cameroto 3, Trischitta, Davidsons 4, Mwana Zita 4, Kirilov 15.

Allenatore: Pati.

Amatori Basket Messina: Guadalupi 6, De Gaetano 5, Vasilevskis 22, Faye 4, Criscenti 6, Guglielmo 4, Casablanca 4, Lo Iacono 6, Maddaloni 19, Migliorato 4, Peditto, Panarello.

Allenatore: Maggio. Assistente: Franciò.

Parziali: 17-27, 11-11 (28-38), 16-18 (44-56), 9-24 (53-80).

Arbitri: Alessio Micalizzi di Sant’Agata di Militello (ME) e Matteo Gazzara di Messina (ME).