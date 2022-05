La Roma piega il Leicester e vola in finale di Conference League: affronterà il Feyenoord

5 Maggio 2022 23:01

La Roma supera 1-0 il Leicester grazie al gol di Tammy Abraham: i giallorossi raggiungono la finale di Conference League, affronteranno gli olandesi del Feyenoord

La Roma è in finale di Conference League! L’ultima squadra rimasta in Europa arriva fino in fondo alla neonata competizione europea staccando il biglietto per la finalissima del 25 maggio, in programma all’Arena Kombëtare, denominata anche National Arena di Tirana, Albania. I giallorossi sono usciti vittoriosi dalla doppia, insidiosa, sfida contro il Leicester: 1-1 all’andata in Inghilterra, 1-0 nella Capitale. Un Olimpico infuocato, con tanto di coreografia fra storia e latino, ha accompagnato i ragazzi di Mourinho per tutto l’arco di una gara accesa e combattuta. La firma sul successo non poteva che metterla Tammy Abraham, l’uomo simbolo della Roma, il bomber inglese che il Chelsea lo ha affrontato in Premier League fino all’anno scorso. Ottima anche la prova difensiva di Mancini e compagni che hanno lasciato poco o nulla a Vardy e alle Foxes. Il 6-1 del Bodo Glimt è ben lontano, la Roma punta al suo primo trofeo internazionale: sulla sua strada il Feyenoord che ha eliminato il Marsiglia nell’altra semifinale.