Playoff Serie B, Gara-1 va a Rieti: Pallacanestro Viola sconfitta 81-60

14 Maggio 2022 22:13

Gara-1 dei Playoff del campionato di Serie B va alla Real Sebastiani Rieti: neroarancio sconfitti 81-60

Conclusa la regular season, per le migliori 8 squadre dei rispettivi gironi del campionato di Serie B è tempo di Playoff! Ambizioni differenti, ma un sogno comune da inseguire con spiccato vigore o da cullare dolcemente: la promozione in A2. La Pallacanestro Viola, 7ª classificata nel Girone D, al termine di un girone di ritorno da urlo e una qualificazione strappata a morsi nell’ultimo turno a Taranto, affronta la Real Sebastiani Rieti, una delle squadre più forti dell’intero campionato di Serie B. Due gare in trasferta, una al PalaCalafiore e poi si tirano le somme: se la serie sarà ancora aperta, si ritorna a Pentimele, l’eventuale Gara-5 sarà al PalaSojourner. Ma per i calcoli ci sarà tempo. In ogni caso si ripartirà dal ko di questa sera. I neroarancio sono stati sconfitti 81-60 da Rieti che, forte del fattore campo, si è presa Gara-1. Un successo che porta la firma di Loschi e Stanic (13 punti), best scorer della squadra padrone di casa. Per i reggini non sono bastati i 12 punti e 8 rimbalzi messi a segno da Bruno Duranti. Appuntamento il 16 maggio, alle 20:30, sempre al PalaSojourner di Rieti per Gara-2: cronometro e punteggio si azzereranno, sarà una nuova gara tutta da vivere.