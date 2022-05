Il Monza batte 2-1 il Pisa nella finale d’andata dei Playoff di Serie B: match di ritorno caldissimo!

26 Maggio 2022 22:29

Il Monza vince 2-1 la gara d’andata della finale dei Playoff di Serie B: i lombardi superano il Pisa grazie ai gol di Dany Mota e Gytkjaer, ma la rete di Berra tiene vive le speranze dei toscani per il ritorno

In 180 minuti si decide il destino di una stagione intera. Andata e ritorno, ultimo atto dei Playoff di Serie B: in palio l’ultimo posto sull’ascensore che porta in Serie A al fianco di Lecce e Cremonese già qualificate al termine della regular season. La finale mette di fronte Pisa e Monza, terza e quarta forza del campionato, entrambe appaiate a 67 punti: in questo caso, se al termine delle due gare dovesse verificarsi una situazione di parità, non verrebbe premiata la squadra con il miglior piazzamento (Pisa), ma ci saranno supplementari ed eventuali calci di rigore.

Nella serata odierna è andata in scena la gara d’andata all’U Power Stadium, stadio di casa del Monza che, sostenuto dal proprio pubblico, si è aggiudicato Gara-1 della finale Playoff. Prima Dany Mota, poi Gytkjaer, un gol per tempo, una combinazione letale per un buon Pisa che trova il muro eretto da De Gregorio e rimpiange qualche imprecisione di Puskas sotto porta. Una partita accesa e divertente, giocata a viso aperto da entrambe le squadre e con diverse occasioni da ambo i lati. Soprattutto, viva fino alla fine. In pieno recupero, dopo essere entrato in campo da poco più di 10 minuti, Berra trova il gol del 2-1 con un colpo di testa su corner. Una rete di fondamentale importanza in vista della partita di ritorno che resta più aperta che mai!