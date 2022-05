Milan, la zampata del Leao! Il portoghese stende la Fiorentina: temporaneo +5 sull’Inter | CLASSIFICA

1 Maggio 2022 17:05

Il Milan supera 1-0 la Fiorentina grazie alla rete di Rafael Leao: i rossoneri salgono, temporaneamente, a +5 sull’Inter impegnata contro l’Udinese alle 18:00

Una zampata di Leao, il giocatore più rappresentativo della stagione, il più talentuoso dell’intero pacchetto offensivo. Basta un gol, pesantissimo, al Milan per battere la Fiorentina in una gara delicata, avvincente e sempre aperta a ogni risultato. Un 1-0 importantissimo che, a 3 gare dal termine della stagione, permette ai rossoneri di salire temporaneamente a +5 sull’Inter, impegnata alle 18:00 contro l’Udinese. Gara complicata per i rossoneri che ad inizio partita soffrono il ritmo alto imposto dalla Viola, poi prendono campo con il passare dei minuti ma senza trovare il gol. Giroud, Leao e Theo Hernandez sprecano 3 occasioni a tu per tu con Terracciano, al terzino francese viene anche annullata una rete per fuorigioco.

Nella ripresa Cabral impegna Maignan con un colpo di testa a botta sicura, segno che nonostante lo sforzo offensivo, il Milan deve fare attenzione anche dietro. Mentre ci si avvia verso quello che sembra uno 0-0 già scritto, arriva la giocata che cambia la gara. Ultima sgasata di Leao che sulla sinistra fa il vuoto, rientra per il tiro e batte Terracciano. Tre punti importantissimi per i rossoneri che rispondono al successo del Napoli e mettono pressione sull’Inter: ultime 3 gare di Serie A tutte da vivere!

Risultati 35ª Giornata di Serie A

Sabato 30 aprile

Ore 15:00

Cagliari-Verona 1-2 (8’ Barak, 44’ Caprari, 57’ Joao Pedro)

Napoli-Sassuolo 6-1 (7’ Koulibaly, 15’ Osimhen, 19’ Lozano, 21’ 54’ Mertens, 80’ Rrhamani)

Ore 18:00

Sampdoria-Genoa 1-0 (25’ Sabiri)

Ore 20:45

Spezia-Lazio 3-4 (9’ Amian, 33’ rig. Immobile, 35’ Agudelo, 54’ aut. Provedel, 56’ Hristov, 68’ Milinkovic-Savic, 90’ Acerbi)

Domenica 1 maggio

Ore 12:30

Juventus-Venezia 2-1 (7’ 76’ Bonucci, 71 Aramu)

Ore 15:00

Empoli-Torino 1-3 (56’ Zurkowski, 79’ rig. 87’ 90’+6 rig. Belotti)

Milan-Fiorentina 1-0 (82’ Leao)

Ore 18:00

Udinese-Inter

Ore 20:45

Roma-Bologna

Classifica Serie A