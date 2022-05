Leao e Theo, il Milan sgasa sull’Atalanta verso lo Scudetto: adesso l’Inter non può sbagliare | CLASSIFICA

15 Maggio 2022 20:05

Il Milan batte 2-0 l’Atalanta grazie a due accelerazioni devastanti di Leao e Theo Hernandez e sale a +5 sull’Inter: i nerazzurri, impegnati questa sera contro il Cagliari, non potranno sbagliare

Due sgasate a dir poco clamorose da parte dei due calciatori più impattanti, Leao e Theo Hernandez, il Milan non perde velocità nella sua corsa scudetto, travolge l’Atalanta e mette pressione sull’Inter. I nerazzurri, in ritardo di 5 punti, questa sera contro il Cagliari non potranno sbagliare: ogni risultato diverso da una vittoria darà la certezza matematica dello scudetto rossonero. Il Milan, ovviamente ci ha messo tanto del suo battendo un’ostica Atalanta. Un primo tempo complicato in cui la Dea ha giocato uomo contro uomo, con grinta e intensità, pur senza risultare mai pericolosa. Dall’altra parte il Milan è sembrato un po’ sentire la pressione di dover fare bene davanti ai 75.000 di San Siro. Nella ripresa Pioli cambia la gara: fuori Giroud e Saelemaekers, partita complicata la loro, per Rebic e Messias, con Leao spostato prima punta. È la mossa che stappa la partita: Messias lancia Leao in profondità, controllo di testa e diagonale sotto le gambe di Musso. L’Atalanta si scopre in cerca del pareggio e Theo Hernandez la punisce: coast to coast pazzesco da un’area all’altra, giocatori saltati come birilli e diagonale preciso. Il Milan si impone per 2-0 e San Siro esplode, lo scudetto non è mai stato così vicino da 11 anni.

Risultati 37ª Giornata Serie A

Sabato 14 maggio

Ore 15:00

Empoli-Salernitana 1-1 (31’ Cutrone, 76’ Bonazzoli)

Ore 18:00

Udinese-Spezia 2-3 (26’ Molina, 35’ Verde, 45’+3 Gyasi, 47’ Maggiore, 90’+4 Mari)

Verona-Torino 0-1 (19’ Brekalo)

Ore 20:45

Roma-Venezia 1-1 (1’ Okereke, 76’ Shomurodov)

Domenica 15 maggio

Ore 12:30

Bologna-Sassuolo 1-3 (35’ 80’ Scamacca, 75’ Berardi, rig. 90’+2 Orsolini)

Ore 15:00

Napoli-Genoa 3-0 (32’ Osimhen, 65’ rig. Insigne, 81’ Lobotka)

Ore 18:00

Milan-Atalanta 2-0 (56′ Leao, Theo Hernandez 75′)

Ore 20:45

Cagliari-Inter

Lunedì 16 maggio

Ore 18:30

Sampdoria-Fiorentina

Ore 20:45

Juventus-Lazio

Classifica Serie A