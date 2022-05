Real Sebastiani Rieti-Pallacanestro Viola, LIVE 3°Q: neroarancio in netta difficoltà

16 Maggio 2022 21:24

Dopo il ko in Gara-1, la Pallacanestro Viola torna in campo per la seconda sfida alla Real Sebastiani Rieti valida per i quarti di finale dei Playoff di Serie B

Il calendario dei Playoff non lascia spazio per rifiatare. Due giorni dopo il netto ko per 81-60 maturato al PalaSojourner in Gara-1 lo scorso sabato sera, la Pallacanestro Viola torna in campo, in cerca di riscatto, sul parquet della Real Sebastiani Rieti. La prima sfida fra le due compagini ha mostrato un importante divario, ma non per questo i reggini partiranno già battuti ancor prima della palla a due. Dopo la gara di questa sera la sfida si sposterà al PalaCalafiore nella giornata di venerdì. StrettoWeb seguirà la gara LIVE per raccontare ai suoi tifosi le azioni più belle del match.

Real Sebastiani Rieti-Pallacanestro Viola LIVE :

3°Q –

3°Q – Due con fallo per Fall, sempre l’ultimo a mollare: libero out. 49-23

3°Q – Ancora Ndoja, tripla. 49-21

3°Q – Tripla di Ndoja. 46-21

3°Q – Duranti ne mette 2. 43-21

Fine 1° Tempo! – Real Sebastiani Rieti in pieno controllo di una gara che rischia di essere già chiusa. Ndoja il migliore dei suoi con 10 punti. Pessimo secondo quarto per la Viola che sigla appena 7 punti, gli stessi di Yande Fall, miglior realizzatore dei suoi.

2°Q – Ndoja mortifero da 3. 43-19

2°Q – Assist di Duranti per Kekovic, si sblocca il lungo ex Molfetta. 40-19

2°Q – Loschi da 2, Stanic da 3. Devastante Rieti. 40-17

2°Q – Tripla di Ndoja, scappa via Rieti. 35-17

2°Q – Contento in lunetta: 2/2. 32-17

2°Q – Fall sfonda centralmente, 2 con fallo: libero dentro. 30-17

2°Q – Tripla di Contento a bersaglio. 30-14

2°Q – Ghersetti, colpisce l’ex. 27-14

2°Q – Due per Fall, interrotto il digiuno neroarancio. 25-14

2°Q – Due anche per Contento. 25-12

2°Q – Piccin realizza, segna solo Rieti. 23-12

2°Q – Okiljevic, decisivo su entrambi i lati: prima stoppa Kekovic, poi spara da 3 a bersaglio. 21-12

2°Q – Primi 2 punti dei Playoff per Piazza. 18-12

Fine 1°Q! – Rieti chiude avanti di 4 punti, Loschi si sblocca dopo diversi errori, la difesa stringe le maglie. La Viola insegue ma resta pienamente in partita

1°Q – Canestro in acrobazia per Duranti, due punti importanti a fine quarto. 16-12

1°Q – Loschi prende palla a Barrile e ne segna 2. 16-10

1°Q – Tripla di Foschi da distanza siderale, secchiata d’acqua sul buon momento della Viola. 14-10

1°Q – Duranti accorcia ancora. 11-10

1°Q – Ingrosso limita i danni. 11-8

1°Q – Stanic da fuori… a bersaglio, prima tripla di giornata. 11-6

1°Q – Fall accorcia. 8-6

1°Q – Ndoja realizza. 8-4

1°Q – Stanic per Maganza, 2 punti. 6-4

1°Q – Balic ne infila 2. 4-4

1°Q – Risponde Maganza in layup. 4-2

1°Q – Gaetano schiaccia a 2 mani. 2-2

1°Q – Ndoja ne mette 2, i primi punti arrivano dopo quasi 2 minuti! 2-0

20:30 – Si comincia!

20:15 – Tutto pronto al PalaSojourner per Real Sebastiani Rieti-Pallacanestro Viola, gara valida per i quarti di finale dei Playoff di Serie B. Dopo il ko 81-60 di sabato sera, i neroarancio tornano sul parquet reatino in cerca di riscatto