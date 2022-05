Pallacanestro Viola-Real Sebastiani Rieti, LIVE 2°Q: neroarancio sotto 37-38 all’intervallo

20 Maggio 2022 21:38

La Pallacanestro Viola ospita la Real Sebastiani Rieti per Gara-3 dei Playoff del campionato di Serie B: neroarancio ko in entrambe le gare giocate, un’altra sconfitta segnerebbe la fine della postseason

Non c’è domani, o meglio, si gioca affinchè un domani ci sia. La Pallacanestro Viola non può più sbagliare, è la dura legge dei Playoff: 3 ko equivalgono all’eliminazione dalla postseason. Le prime due gite in terra laziale hanno mostrato quanto sia forte la Real Sebastiani Rieti, come se ce ne fosse bisogno: roster lungo, difesa arcigna, ottimi tiratori e tanti (81 in Gara-1), tanti (91 in Gara-2) punti nelle mani dei ragazzi di coach Finelli. Ai neroarancio serve un’impresa, serve lasciare sul parquet ogni goccia di sudore rimasta, serve respirare l’elettricità del PalaCalafiore e tradurla in energia, carattere e giocate decisive. Serve andare oltre i propri limiti per firmare una vera e propria impresa. StrettoWeb seguirà LIVE la gara dal PalaCalafiore raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match.

Pallacanestro Viola-Real Sebastiani Rieti LIVE :

Fine 1° T! – Grande secondo quarto di una Pallacanestro Viola tutta cuore che prima sbanda sotto le triple di Contento, poi si riprende con grande grinta e chiude a -1 dai reatini. C’è partita in Gara-3, almeno nel primo tempo. Fall con 12 punti e Ingrosso con 11 punti sono i best scorer neroarancio.

2°Q – Fallo su tripla di Contento: 2/3 dalla linea della carità. 37-38

2°Q – Ancora Fall in lunetta: 1/2. 37-36

2°Q – Fall in lunetta: 2/2. 36-36

2°Q – Tripla di Kekovic!!!!!!!!! 34-36

2°Q – Yande Fall ne appoggia due al tabellone. 31-36

2°Q – Difesona di Duranti che dall’altra parte, nel traffico, ne mette 2. 29-36

2°Q – Intanto rientra Yande Fall, sospiro di sollievo per i tifosi.

2°Q – Kekovic da 3!!!!! Dentro! 27-36

2°Q – Ingrosso in floater, due con l’aiuto del ferro. 24-36

2°Q – Piazza in lunetta: 1/2. 22-36

2°Q – Ancora una tripla di Contento. 22-35

2°Q – Fall a terra dolorante. PalaCalafiore con il fiato sospeso…

2°Q – Altra tripla dal palleggio di Contento, da applausi. 22-32

2°Q – Tripla di Ingrosso! 22-29

2°Q – Piazza ne mette 2. 19-29

2°Q – Tripla in transizione per Contento. 19-27

2°Q – Gita in lunetta per Barrile: 1/2. 19-24

2°Q – Pezzo di bravura di Contento che dalla media sfiora solo la retina. 18-24

Fine 1°Q! – Primo quarto chiuso con Rieti in vantaggio di 4 punti, ma gara in equilibrio. Il PalaCalafiore può e deve essere un fattore. Ingrosso (6) e Fall (5) i migliori della Viola.

1°Q – Barrile subisce fallo e va in lunetta: 1/2. 18-22

1°Q – Grande lavoro di Fall nel pitturato, fallo e due liberi: 1/2. 17-22

1°Q – Due con fallo per Fall: dentro il libero supplementare. 16-22

1°Q – Due punti per Ghersetti dalla media. 13-22

1°Q – Loschi, tripla con fallo annesso: libero dentro. Gioco da 4 punti letale. 13-20

1°Q – Ingrosso in penetrazione, due con fallo: libero dentro. 13-16

1°Q – Fall in lunetta: 1/2. 10-16

1°Q – Fallo su tripla di Balic, in lunetta Contento: 2/3. Loschi in lunetta per un tecnico: out. 9-16

1°Q – Gancione di Yande Fall. 9-14

1°Q – Ndoja da 3, dentro. 7-14

1°Q – Gaetano in lunetta: 2/2. 7-11

1°Q – Due con fallo per Ndoja: libero out. 5-11

1°Q – Maganza in lunetta: 1/2. 5-9

1°Q – Si riparte! Subito tripla di Ingrosso! 5-8

1°Q – Problema tecnico, non funzionano i tabelloni… piccola pausa.

1°Q – Loschi, tripla! 2-8

1°Q – Gaetano subisce fallo e va in lunetta: 2/2. 2-5

1°Q – Tripla di Loschi. 0-5

1°Q – Si comincia! Primi 2 per Stanic. 0-2

20:15 – Tutto pronto per Gara-3 dei Playoff fra Pallacanestro Viola e Real Sebastiani Rieti. Il match può già essere decisivo: in caso di sconfitta, per i neroarancio la postseason finisce qui. Davanti a un PalaCalafiore festante, i ragazzi di coach Bolignano proveranno a ribaltare lo strapotere mostrato da Rieti