Bonucci, doppietta di compleanno! La Juventus supera 2-1 il Venezia e prova a blindare l’Europa | CLASSIFICA

1 Maggio 2022 14:33

La Juventus supera 2-1 il Venezia grazie alla doppietta di Bonucci: il centrale festeggia il compleanno con due gol che portano 3 punti pesanti in ottica Europa

Leonardo Bonucci si regala una doppietta per il giorno del suo 35° compleanno e fa, a sua volta, un regalo importantissimo alla Juventus. I bianconeri, grazie al successo maturato per 2-1 sul Venezia, mantengono il 4° posto in classifica a +10 sulla Lazio e +11 sulla Roma (impegnata contro il Bologna questa sera). In caso di mancato successo dei giallorossi arriverà la matematica certezza di giocare in Champions League nella prossima stagione, obiettivo minimo di una stagione vissuta sotto una cattiva stella. Gara non brillantissima quella della Juventus contro un Venezia che, seppur ultimo in classifica, non si è presentato allo Stadium per fare da sparring partner. Bonucci apre la gara dopo 7 minuti, ma i lagunari non si disuniscono e provano a rendersi pericolosi. Una gran conclusione dal limite dell’area di Aramu pareggia i conti nella ripresa, ma Bonucci piazza la zampata vincente, sotto porta, pochi minuti dopo. Un compleanno perfetto con un ultimo regalo da attendere, forse, in serata…

