Passa il Sergente, la Juve fa dietro front. Milinkovic-Savic porta la Lazio in Europa League: 2-2 a tempo scaduto | CLASSIFICA

16 Maggio 2022 23:01

La Lazio riacciuffa la Juventus a tempo scaduto grazie alla rete di Milinkovic-Savic: il 2-2 vale la certezza di giocare l’Europa League

Sarà un’ultima giornata di Serie A tutta da vivere. Ancora aperti tutti i discorsi a ogni altitudine di classifica: la lotta scudetto fra Milan e Inter si deciderà nel 38° turno, così come la lotta salvezza che vede impegnate Salernitana e Cagliari. Chiusi i 4 posti Champions, restano ancora da decidere i vari piazzamenti fra Europa League e Conference League. Oggi, intanto, la Lazio si è assicurata un posto in Europa League. I biancocelesti hanno strappato un punto importante alla Juventus, con Sarri capace di fermare la sua ex squadra sul 2-2. Doppio vantaggio bianconero a firma di Vlahovic e Morata nel primo tempo, gara ampiamente sui binari dei piemontesi. Nella ripresa un autogol di Alex Sandro riapre la partita e a tempo scaduto Milinkovic-Savic pareggia i conti. Roma, Fiorentina e Atalanta si giocheranno gli ultimi due slot utili.

Risultati 37ª Giornata Serie A

Sabato 14 maggio

Ore 15:00

Empoli-Salernitana 1-1 (31’ Cutrone, 76’ Bonazzoli)

Ore 18:00

Udinese-Spezia 2-3 (26’ Molina, 35’ Verde, 45’+3 Gyasi, 47’ Maggiore, 90’+4 Mari)

Verona-Torino 0-1 (19’ Brekalo)

Ore 20:45

Roma-Venezia 1-1 (1’ Okereke, 76’ Shomurodov)

Domenica 15 maggio

Ore 12:30

Bologna-Sassuolo 1-3 (35’ 80’ Scamacca, 75’ Berardi, rig. 90’+2 Orsolini)

Ore 15:00

Napoli-Genoa 3-0 (32’ Osimhen, 65’ rig. Insigne, 81’ Lobotka)

Ore 18:00

Milan-Atalanta 2-0 (56′ Leao, Theo Hernandez 75′)

Ore 20:45

Cagliari-Inter 1-3 (25′ Darmian, 51′ 85′ Lautaro Martinez, 53′ Lykogiannis)

Lunedì 16 maggio

Ore 18:30

Sampdoria-Fiorentina 4-1 (16′ Ferrari, 30′ Quagliarella, 71′ Thorsby, 84′ Sabiri, 89′ rig. Nico Gonzalez)

Ore 20:45

Juventus-Lazio 2-2 (10′ Vlahovic, 36′ Morata, 51′ aut. Alex Sandro, 90’+5 Milinkovic-Savic)

Classifica Serie A