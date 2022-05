Colpaccio Genoa! Juventus ribaltata 2-1 nel recupero: punti fondamentali per la salvezza | CLASSIFICA

6 Maggio 2022 23:04

Gudmundsson e Criscito rispondono a Dybala: il Genoa ribalta la Juventus nel finale e trova 3 punti d’oro per la salvezza

In un particolare venerdì di Serie A, dopo l’Inter tocca alla Juventus scendere in campo. Le due squadre, impegnate l’11 maggio nella finale di Coppa Italia, anticipano le proprie gare per poter avere qualche giorno in più necessario a ricaricare le pile. Ma se per l’Inter l’obiettivo scudetto impone di evitare cali di concentrazione e soprattutto non risparmiare alcuna energia per ribaltare un Empoli coriaceo da 0-2 a 4-2, la Juventus ha forse qualche motivazione in meno. E nel finale di stagione le motivazioni fanno la differenza. Lo sa bene il Genoa, impantanato nella lotta salvezza e alla disperata ricerca di punti. Tre li ha trovati proprio questa sera, fondamentali, per agguantare la terz’ultima posizione insieme a Cagliari e tornare a -1 dalla Salernitana. Una vittoria fondamentale quella arrivata contro i bianconeri che hanno già archiviato il 4° posto e devono chiedere poco o nulla al campionato: apre le danze Dybala, Gudmundsson trova il pari a 3 minuti dalla fine, in pieno recupero un rigore di Criscito fa esplodere Marassi. La Juventus collezione un altro passo falso in un’annata che può essere resa meno amara solo con la vittoria della Coppa Italia, per il Genoa resta ancora vivo il sogno salvezza.

