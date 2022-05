Cormar Futsal Polistena, la stagione si chiude con uno 0-6 tennistico: Catania espugna il Bruno Attinà di Lazzaro

21 Maggio 2022 19:28

La Cormar Futsal Polistena abbandona la Serie A con una sconfitta: reggini ko 0-6 contro la Meta Catania che evita i Playout

Applausi dal pubblico reggino accorso a riempire il Polivalente Bruno Attinà di Lazzaro anche per l’ultima gara di Serie A del Polistena. Si chiude così la prima stagione in massima serie per la compagine pianigiana condannata, già da qualche turno, al ritorno in A2. Un omaggio dei tifosi alla compagine del presidente Cordiano che, nonostante qualche difficoltà, ha cercato di onorare la massima serie del Futsal fino alla fine. Il punteggio odierno serve a poco: i reggini concedono minuti ai giovani Multari, Iennarella, Prestileo, Carere, Tigani, Cimarosa e Corradino, gli etnei segnano 6 reti a firma di Matamoros (tripletta), Alonso (doppietta) e Messina ed evitano i Playout.