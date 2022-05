CJ Basket Taranto-Pallacanestro Viola, LIVE 3°Q: gara equilibrata, intanto Torrenova vola

8 Maggio 2022 19:08

Ultima gara della stagione regola di Serie B: la Pallacanestro Viola si gioca l’accesso ai Playoff contro CJ Basket Taranto con un occhio allo scontro diretto fra Sant’Antimo e Torrenova

Ci siamo. Il giorno tanto atteso è arrivato: oggi la Pallacanestro Viola conoscerà il suo destino per quanto riguarda la postseason. Delicata trasferta a Taranto per i neroarancio che, in caso di vittoria, saranno automaticamente qualificati ai Playoff. In caso contrario, dovrà arrivare una buona notizia dalla sfida fra Sant’Antimo e Torrenova, un vero e proprio scontro diretto per la postseason: se dovessero vincere i padroni di casa, festeggerebbero anche i ragazzi di coach Bolignano. In caso di vittoria di Torrenova e contemporanea sconfitta della Viola, svanirebbe il sogno Playoff. Ultimi 40 minuti tutti da vivere. StrettoWeb seguirà LIVE la gara raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match.

CJ Basket Taranto-Pallacanestro Viola LIVE

3°Q – Illegale Diomede, altra tripla in risposta… 48-49

3°Q – Replica di Duranti… ma da 3! 45-49

3°Q – Catch and shoot, Bruno Duranti! 45-46

3°Q – Tripla di Sergio… Taranto non molla un centimetro. 45-44

3°Q – Ancora una tripla di Duranti!!! Che risposta ai fischi del PalaFiom! 42-44

3°Q – Risponde Diomede da 2… 42-41

3°Q – Tripla di Bruno Duranti!!! 40-41

3°Q – Diomede porta Taranto ancora avanti. 40-38

3°Q – Palleggio, arresto, tiro. Duranti! 38-38

3°Q – Tripla in risposta di Ingrosso! 38-36

3°Q – Due liberi per Conte. 38-33

Fine 1° Tempo! – Archiviati i primi 20 minuti. Taranto accelera nel secondo quarto di gara e fa malissimo con Diomede e Ponziani. Pallacanestro Viola trascinata da Ingrosso (10 punti), ma sotto di 3 punti. Torrenova avanti 28-36 su Sant’Antimo all’intervallo: finisse così, la Viola sarebbe fuori dai Playoff

2°Q – Barrile subisce fallo da Diomede e va in lunetta: 0/2, 4 liberi su 4 sbagliati per il capitano che sente la pressione… 36-33

2°Q – Ponziani punisce ancora dalla media. 36-33

2°Q – Ingrosso in lunetta: 2/2. 34-33

2°Q – Fallo su Ponziani che va in lunetta: 2/2. 34-31

2°Q – Ponziani dalla media, mani educatissime. 32-31

2°Q – Rimbalzone e canestro per Fall! 30-31

2°Q – Balic accorcia da 2. 30-29

2°Q – Gambarota realizza da 3. 30-27

2°Q – Ingrosso realizza, parità! 27-27

2°Q – Tripla fondamentale di Ingrosso! 27-25

2°Q – Diomede ne mette 2. 27-22

2°Q – Balic in lunetta dopo un fallo antisportivo di Gambarota: 2/2. 25-22

2°Q – Da segnalare un nervosissimo Duranti, già gravato di 3 falli, beccato dal suo ex pubblico.

2°Q – Ingrosso serve Fall che accorcia. 25-20

2°Q – Tripla di Diomede, ancora. 25-18

2°Q – Diomede mortifero ancora da 3. 22-18

2°Q – Ruba palla Duranti che piazza in contropiede una schiacciata a due mani! Piccolo smacco agli ex tifosi di Taranto 19-18

2°Q – Klanskis subisce fallo da Duranti e va in lunetta: 1/2. 19-16

2°Q – Fallo su Barrile, il capitano va in lunetta per due liberi: 0/2. 18-16

2°Q – Ponziani ancora dalla media, dentro. 18-16

Fine 1°Q! – La bomba di Diomede sporca un buon primo tempo della Viola. Si fatica a segnare nei primi 5 minuti, poi le due squadre trovano un po’ di continuità. Fall miglior marcatore reggino con 5 punti.

1°Q – Buzzer beater di Diomede… doccia fredda a fine primo quarto. 16-16

1°Q – Fall ne appoggia due al tabellone. 13-16

1°Q – Klanskis ne mette 2, accorcia Taranto. 13-14

1°Q – Sbaglia Kekovic, corregge Fall! 11-14

1°Q – Ponziani dalla media, dentro. 11-12

1°Q – Due per Balic. 9-12

1°Q – Layup di Gaetano, dentro! 9-10

1°Q – Ponziani risponde. 9-8

1°Q – Ingrosso si iscrive al match, tripla! 7-8

1°Q – Conte ne mette 2 in contropiede. 7-5

1°Q – Ponziani non sbaglia. 5-5

1°Q – Duranti pareggia i conti, Balic firma il sorpasso. 3-5

1°Q – Fall subisce fallo e va in lunetta: 1/2. 3-1

1°Q – Tripla di Sergio. 3-0

1°Q – Palla a due, si parte!

18:00 – confermato il quintetto tipo della Viola: Balic, Ingrosso, Duranti, Gaetano e Fall. Assenza pesante per Taranto orfana di Conti

17:45 – Sale la tensione, manca pochissimo alla palla a due di CJ Basket Taranto e Pallacanestro Viola. I neroarancio si giocano l’accesso ai Playoff con un’occhio sempre attento a quello che succede fra Sant’Antimo e Torrenova.