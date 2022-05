L’Inter risponde al Milan: 1-3 al Cagliari, la lotta Scudetto si decide all’ultima giornata! | CLASSIFICA

15 Maggio 2022 22:40

L’Inter risponde al successo del Milan: 1-3 al Cagliari nel segno di Darmian e Lautaro Martinez (doppietta). La lotta scudetto si decide all’ultima giornata

L’Inter non poteva sbagliare e non ha sbagliato. Dopo il successo del Milan per 2-0 sull’Atalanta, avvenuto nella sfida delle 18:00, i nerazzurri erano obbligati a ottenere 3 punti per tenere ancora aperta la lotta scudetto: qualsiasi risultato diverso dalla vittoria avrebbe assegnato matematicamente lo scudetto ai ‘cugini’. Ma i ragazzi di Inzaghi non si sono fatti schiacciare dal peso della pressione. Darmian sblocca la gara di testa nel primo tempo, Lautaro raddoppia e poi chiude la gara, in mezzo la rete di Lykogiannis che dà flebili speranze a un Cagliari intraprendente solo nel secondo tempo. Per i nerazzurri ben 3 legni colpiti e una gara dominata nella sua quasi totalità, a parte una breve parentesi fra la rete del 2-1 sardo e il gol del ‘Toro’ che ha chiuso definitivamente i conti. La lotta scudetto si deciderà all’ultima giornata: il Milan ha due risultati su 3 (vittoria o pareggio) contro il Sassuolo ed è padrone del suo destino; l’Inter potrà solo vincere e sperare in una sconfitta dei rossoneri per restare Campione d’Italia. Anche la lotta per non retrocedere si deciderà all’ultima giornata: Venezia e Genoa sono aritmeticamente retrocesse, Cagliari e Salernitana si giocheranno tutto negli ultimi 90′ minuti.

Risultati 37ª Giornata Serie A

Sabato 14 maggio

Ore 15:00

Empoli-Salernitana 1-1 (31’ Cutrone, 76’ Bonazzoli)

Ore 18:00

Udinese-Spezia 2-3 (26’ Molina, 35’ Verde, 45’+3 Gyasi, 47’ Maggiore, 90’+4 Mari)

Verona-Torino 0-1 (19’ Brekalo)

Ore 20:45

Roma-Venezia 1-1 (1’ Okereke, 76’ Shomurodov)

Domenica 15 maggio

Ore 12:30

Bologna-Sassuolo 1-3 (35’ 80’ Scamacca, 75’ Berardi, rig. 90’+2 Orsolini)

Ore 15:00

Napoli-Genoa 3-0 (32’ Osimhen, 65’ rig. Insigne, 81’ Lobotka)

Ore 18:00

Milan-Atalanta 2-0 (56′ Leao, Theo Hernandez 75′)

Ore 20:45

Cagliari-Inter 1-3 (25′ Darmian, 51′ 85′ Lautaro Martinez, 53′ Lykogiannis)

Lunedì 16 maggio

Ore 18:30

Sampdoria-Fiorentina

Ore 20:45

Juventus-Lazio

Classifica Serie A