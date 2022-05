Playoff Serie D girone I: suicidio Lamezia (segna Bezzon), finisce il sogno Sant’Agata

25 Maggio 2022 18:05

I risultati delle due semifinali playoff del girone I di Serie D tra Acireale e Vigor Lamezia e tra Cavese e Sant’Agata

A qualche giorno dalla fine della regular season del girone I di Serie D, che ha decretato la promozione in C della Gelbison Cilento, sono scese in campo le quattro squadre impegnate ai playoff. Solo due turni, semifinali e finale, in gara secca. Oggi è stata la volta del primo turno, con le sfide tra 2ª e 5ª classifica e tra 3ª e 4ª, in casa delle migliori classificate. La sfida più emozionante è stata quella di Acireale, dove si è consumato il vero e proprio suicidio del Lamezia: avanti di due reti ad inizio ripresa (secondo gol messo a segno dal giovane scuola Reggina Bezzon), nel giro di 10 minuti la squadra calabrese si è fatta raggiungere e rimontare da una doppietta di Lodi e dalle reti di Garetto e Correnti, arrivata in pieno recupero, per il 4-2 finale.

Nell’altra sfida, finito il sogno del Sant’Agata, compagine messinese arrivata quinta in campionato. Nulla ha potuto, però, la compagine peloritana, al cospetto della Cavese, seconda forza del torneo e capace di vincere per 2-0 grazie alle reti di Allegretti e Palma maturate nella ripresa. La finale sarà dunque Cavese-Acireale. Da precisare che chi vincerà la finale, e dunque i playoff del girone, non avrà accesso diretto alla Serie C, in quanto le promosse sono già state decretate dalle prime dei 9 gironi, ma avrà la precedenza per quanto riguarda le graduatorie relative al ripescaggio.

