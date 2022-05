Playoff di Serie C, Catanzaro e Palermo corsare a Monopoli e Chiavari: tutti i risultati

17 Maggio 2022 22:30

Serie C, i risultati del secondo turno nazionale playoff: in campo Catanzaro e Palermo

A metà dell’opera. Catanzaro e Palermo si portano avanti col lavoro e, nella gara d’andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, sbancano rispettivamente Monopoli e Chiavari. Al ritorno, in casa, basterà non perdere con più gol di scarto per passare in semifinale ed avvicinarsi alla Serie B. Comincia in salita il Catanzaro, che va sotto per via della rete di Viteritti e sbaglia un rigore con Iemmello. Lo stesso Iemmello che, però, si riscatta e nella ripresa rifila la doppietta vincente. Il Palermo, invece, “brucia” l’Entella con un uno-due micidiale ad inizio ripresa: Luperini e Brunori portano i rosanero sul doppio vantaggio, Merkaj accorcia, ma finisce 1-2. Di seguito tutti i risultati.

PROGRAMMA PLAYOFF SERIE C

MERCOLEDI’ 17 MAGGIO

ore 20:30

Entella-Palermo 1-2

FeralpiSalò-Reggiana 1-0

Monopoli-Catanzaro 1-2

ore 21:00