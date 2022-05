Serie D, ultima domenica di spareggi: l’Acireale perde la finale playoff, Rende retrocesso in Eccellenza

29 Maggio 2022 19:05

Playoff e playout finali, oggi, nel girone I di Serie D: esultano Cavese e Rende, delusione per Acireale e Rende

Si è giocata oggi l’ultima tornata di spareggi nel girone I di Serie D, segnando ufficialmente la fine della stagione 2021-2022. In testa, finale playoff tra Cavese e Acireale, in coda il playout tutto calabrese tra Castrovillari e Rende. Per entrambe le sfide c’è stato bisogno dei supplementari: nella prima, 2-0 campano grazie alla doppietta di Foggia; nella seconda, 0-0 che ha premiato i padroni di casa, sancendo la retrocessione in Eccellenza del Rende. Da precisare, nel caso di Cavese-Acireale, che la vittoria dei playoff non vale la matematica promozione in Serie D, ma è importante solo ai fini della graduatoria per l’eventuale ripescaggio.