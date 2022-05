La Salernitana perde 0-4, ma resta in Serie A! Harakiri Cagliari: il pari con il Venezia vale la Serie B | CLASSIFICA

22 Maggio 2022 23:08

Si chiude la Serie A con un verdetto clamoroso: la Salernitana perde 0-4 con l’Udinese ma si salva, retrocede il Cagliari che non va oltre lo 0-0 con il Venezia

Dopo 38 turni di campionato si chiude finalmente la Serie A. Un campione emozionante, con tanti verdetti ancora da decidere all’ultima giornata. In vetta il Milan festeggia il suo 19° scudetto, davanti a Inter, Napoli e Juventus che si accontentano di un piazzamento Champions League. Lazio e Roma giocheranno in Europa League mentre la Fiorentina entra per la prima volta in Conference League.

Situazione caldissima anche in coda. Salernitana e Cagliari avevano un’ultima chance per restare in Serie A e se la sono giocata malissimo, ma almeno una delle due può festeggiare. La Salernitana, pur perdendo 0-4 contro l’Udinese, è l’ultima squadra a raggiungere un’impronosticabile salvezza. Ennesimo ‘miracolo’ di Nicola, dopo quello di Crotone di qualche anno fa, favorito questa volta da un clamoroso harakiri del Cagliari che non va oltre lo 0-0 contro il Venezia già retrocesso. I sardi chiudono una stagione drammatica, con una squadra che, per i valori espressi sulla carta, sarebbe più da centro classifica che da retrocessione. Ma il campo (e l’esonero burrascoso di Mazzarri a tre giornate dal termine) hanno dato un verdetto diverso. Un destino condiviso con un’altra rossoblu, il Genoa, retrocesso insieme al già citato Venezia.

Risultati 38ª Giornata Serie A

Venerdì 20 maggio

Ore 20:45

Torino-Roma 0-3 (33’ 42’ rig. Arbaham, 78’ Pellegrini)

Sabato 21 maggio

Ore 15:00

Genoa-Bologna 0-1 (79’ Stulac)

Ore 20:45

Atalanta-Empoli 0-0

Fiorentina-Juventus 1-0 (45’+1 Duncan, 90’+2 rig. Gonzalez)

Lazio-Verona 3-3 (6’ Simeone, 14’ Lasagna, 16’ Cabral, 29’ F. Anderson, 62’ Pedro, 76’ Hongla)

Domenica 22 maggio

12:30

Spezia-Napoli 0-3 (4′ Politano, 25′ Zielinski, 36′ Demme)

Ore 18:00

Inter-Sampdoria 3-0 (49′ Perisic, 55′ 57′ Correa)

Sassuolo-Milan 0-3 (17′ 32′ Giroud, 36′ Kessiè)

Ore 21:00

Salernitana-Udinese 0-4 (6′ Deulofeu, 34′ Nestorovski, 42′ Udogie, 57′ Pereyra)

Venezia-Cagliari 0-0

