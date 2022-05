Serie D: Acireale supera Lamezia Terme, frena Gelbison. Risultati e classifica aggiornata

4 Maggio 2022 18:37

Risultati e classifica della 35ª giornata del Girone I di Serie D

E’ sceso in campo nel pomeriggio il Girone I di Serie D. Mentre in zona playout tutto sembra essere deciso, nei vertici della graduatoria tutto è ancora aperto: il pareggio del Gelbison a Trapani permette all’Acireale di guadagnare terreno. Siciliani vittoriosi infatti nello scontro diretto con il Lamezia Terme. Vittoria fuoricasa per il San Luca a Rende. Di seguito i risultati della 35ª giornata e la nuova classifica.

RISULTATI 35ª GIORNATA SERIE D GIRONE I

DOMENICA 4 MAGGIO

ore 15

Cavese-Paternò 2-0

Città di Sant’Agata Aversa 2-1

Cittanova-Portici 1-0

Trapani-Gelbison 1-1

Santa Maria Cilento-Biancavilla 3-0

Rende-San Luca 1-2

Sancataldese-Licata 0-0

Troina-Castrovillari 2-1

Acireale-Lamezia Terme 2-0

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I