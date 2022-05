Risultati 30ª Giornata di Serie B Girone D: Viola ai Playoff contro Rieti! Fuori Sant’Antimo | CLASSIFICA

8 Maggio 2022 21:17

La Pallacanestro Viola raggiunge i Playoff classificandosi al 7° posto del Girone D di Serie B: resta fuori Sant’Antimo sconfitta da Torrenova. I neroarancio affronteranno Rieti

Serviva una vittoria per avere la certezza dei Playoff e una vittoria è arrivata. La Pallacanestro Viola sbanca il PalaFiom di Taranto in un finale di gara pazzesco, trascinata da un super Bruno Duranti da 22 punti. I neroarancio chiudono al 7° posto scavalcando Torrenova vittoriosa, a sorpresa, su Sant’Antimo rimasta fuori dai Playoff. I ragazzi di coach Bolignano affronteranno la Real Sebastiani Rieti, una delle squadre più forti dell’intera Serie B: all’apparenza una mission impossible, ma la Viola ha già ribaltato ogni pronostico in stagione…

Risultati 30ª Giornata Serie B Girone D

Moncada Energy Agrigento-BPC Virtus Cassino 74-62

CJ Basket Taranto-Pall. Viola Reggio Calabria 60-67

Lapietra Monopoli-Meta Formia 89-42

Del.Fes Avellino-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 64-80

Geko PSA Sant’Antimo-Fidelia Torrenova 72-75

Bava Pozzuoli-Lions Basket Bisceglie 76-72

Virtus Kleb Ragusa-Forio Basket 1977 66-48

Virtus Arechi Salerno-Pavimaro Molfetta 94-71

Classifica Serie B Girone D