Reggio Calabria, buca in Via Ibico: riprendono i lavori dopo un anno | FOTO

23 Maggio 2022 10:50

Da tempo la situazione era diventata insostenibile per i residenti

Dopo oltre un anno di attesa, in Via Ibico riprendono i lavori di sistemazione al manto stradale. I residenti del tratto situato nel quartiere di San Brunello (Reggio Calabria) avevano segnalato ai canali di StrettoWeb la presenza di un piccolo cantiere allestito per riparare una buca, che però era rimasto fermo da troppo tempo. La situazione era diventata insostenibile perché quella strada è di passaggio per colore che vogliono raggiungere Viale Libertà e poi Via Lia, ma finalmente degli operai questa mattina sono tornati a mettersi all’opera per risolvere il disagio.