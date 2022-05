Calcio a 5 femminile, la Royal Team Lamezia espugna anche Rionero

1 Maggio 2022 22:13

Vittoria esterna, a Rionero, per la Royal Team Lamezia

Buona prova della squadra lametina che conquista una bella vittoria su un campo difficile. La partita è stata giocata a ritmi non esaltanti, visto che entrambe le squadre sono già qualificate per i playoff (nel primo turno si scontreranno proprio Royal Team e Rionero, ma a campi invertiti). Mister Giorgi ha fatto ruotare tutta la rosa per far rifiatare chi ha giocato di più e soprattutto per dare spazio alle giovani che durante il campionato hanno potuto disputare solo pochi scampoli di match. La partita ha comunque regalato emozioni e gol, 8 in totale. Tripletta di Di Vincenzo per le padrone di casa. E’ proprio il bomber locale ad aprire le danze, Marin pareggia e Capuano porta in vantaggio la Royal. Di Vincenzo porta di nuovo il risultato in equilibrio ma Aliotta segna il gol del 3-2. Si rientra così negli spogliatoi. In apertura pareggia ancora il Rionero ma è Julia Ferreira a segnare il gol del sorpasso alla quale si aggiunge un autogol che vale la vittoria finale.

“Un risultato importante – dichiara mister Giorgi a fine partita – a conferma del buon momento di forma. Non abbiamo forzato i ritmi ma abbiamo giocato un buon calcio, è stata una partita con poche interruzioni che mi ha permesso di vedere anche le più giovani. Ora chiudiamo la stagione col Cus Cosenza e poi pensiero fisso per i playoff che possono suggellare una grande stagione. Abbiamo sfiorato la qualificazione alle final four di Coppa Italia, sconfitti dall’Irpinia che poi ha vinto il trofeo, siamo secondi in campionato con la qualificazione ai playoff con 3 turni d’anticipo. Possiamo dire che finora abbiamo fatto più che bene, manca solo la ciliegina sulla torta”.