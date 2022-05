Rinnovabili: Acampora, ‘segnali positivi su burocrazia, fiduciosi per 2022’

17 Maggio 2022 20:16

Milano, 17 mag. (Adnkronos) – ‘La sempre maggiore sensibilità verso le rinnovabili e i segnali positivi nella semplificazione dei processi burocratici ed autorizzativi ci fanno guardare al 2022 con fiducia. è però necessario fare di più per accelerare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030″. E’ quanto ha affermato Ettore Acampora, Head of Business Development & Energy Management di Ef Solare, intervenendo alla presentazione del nuovo Renewable Energy Report a un evento al Politecnico di Milano.

“Noi di Ef Solare, primo operatore solare in Italia, vogliamo fare la nostra parte”, ha aggiunto. Come? “Continuando a lavorare per valorizzare gli impianti esistenti, promuovendo un modello innovativo che integra fotovoltaico ed agricoltura e sviluppando nuovi modelli di business integrati mirati a rispondere alle esigenze del territorio, ricercando soluzioni energetiche innovative e connesse dove l’impianto è un hub energetico abilitatore di servizi”.