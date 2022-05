Taurianova, le richieste di Monteleone e Fuda: interventi celeri per risolvere le condizioni di dissesto delle contrade

21 Maggio 2022 12:45

L’Assessore e il Consigliere delegati chiedono interventi celeri nelle contrade del Comune di Taurianova: dai lavori sulle SP-29, 33 e 34, al discerbamento

“Nel ruolo istituzionale che si ricopre bisogna essere chiari e trasparenti nei confronti dei cittadini che ad oggi chiedono risposte sulle condizioni dissestate in cui si trovano le Contrade Taurianovesi. Molto spesso ci si ritrova a rispondere a delle situazioni in cui il Comune non ha competenza e di conseguenza non può intervenire. A seguito di vari colloqui verbali e accurati sopralluoghi effettuati durante l’ultimo anno, abbiamo deciso di mettere per iscritto quanto da noi assiduamente richiesto, al fine di informare i nostri concittadini sulla situazione allo stato attuale.

Pertanto, in data 20.05.2022 con protocollo n. 0010700 è stato inviato un documento, tramite mezzo pec, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria per chiedere lumi sulla situazione posta in essere. Di seguito si elencano brevemente le richieste di intervento necessarie e fondamentali da noi chieste, che troverete nello specifico nell’allegato in fondo la pagina.

SP-34, e precisamente da Contrada Casolaro verso Contrada Pegara, mancato completamento dei lavori di messa in sicurezza del canale di raccolta acque piovane, dove in data 24.11.2021 la ditta vi era intervenuta per un intervallo approssimativamente di 2-3 giorni, tempo chiaramente non sufficiente per completare i lavori. Relativa mancanza di guard-rail.

Si sottolinea la possibilità, come già accaduto, di incidenti alquanto pericolosi; tratto stradale tra l’altro alquanto trafficato in quanto funge da collegamento tra il Comune di Taurianova e i comuni limitrofi (es. Cittanova, Rizziconi, Rosarno.

SP-33, e precisamente dalla rotatoria di Bombino verso Rizziconi, assente di segnaletica stradale orizzontale e verticale, tale mancanza crea non pochi disagi agli automobilisti e ai pedoni che transitano giornalmente nel tratto stradale, soprattutto nel nucleo con maggiore presenza di unità abitative.

SP-29 dism., ripristino del manto stradale totalmente dissestato da Contrada Sacchinella proseguendo verso Contrada Donna Livia.

Sfalcio d’erba nei vari tratti stradali in Contrada Vatoni, Contrada Sacchinella, Contrada Donna Livia.

Richiesta di sfalcio erboso riguardante le rotatorie ricadenti nel nostro comune e relativa acquisizione delle stesse, tramite manifestazione di interesse pubblica, già precedentemente richieste in data 21.06.2021 tramite mezzo pec, qui di seguito riportate:

Quadrivio Amato – Ferrandina – (Inn. SP 2 Bis) SP.29

Rotatoria San Bartolo

Quadrivio Russo – Taurianova – (Inn. SP. 1) SP. 34

Rotatoria Russo

Quadrivio Razza’ – SP. 2 (S. Cristina) – Inn. SP. 1 (Taurianova)

Rotatoria Razza’

Quadrivio Bombino – Taurianova – Bombino – Polistena – SP.4

Rotatoria Bombino.

Confidiamo che in tempi brevi le nostre richieste verranno soddisfatte e siamo certi dell’impegno costante della Città Metropolitana di Reggio Calabria e in modo specifico nel celere intervento del settore Viabilità a cui rivolgiamo la nostra gratitudine per la costante disponibilità dimostrataci”.