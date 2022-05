Rendiconto al Comune di Reggio Calabria, Consiglieri centrodestra: “maggioranza scarica responsabilità su burocrazia e stampa”

2 Maggio 2022 17:17

La nota dei Consiglieri Comunali di opposizione al Comune di Reggio Calabria commenta l’atteggiamento dell’assessore Irene Calabrò e del capogruppo PD, Giuseppe Sera

“Al Comune di Reggio Calabria si riesce a trasformare in teatro dell’assurdo anche il dramma della mancata approvazione del bilancio consuntivo 2021”. Si apre così la nota dei Consiglieri di opposizione a Palazzo San Giorgio in merito alle notizie pubblicate in questi giorni. L’Assessore al Bilancio Irene Calabrò “da un lato sostiene, a frittata fatta, che non sia questo il tempo della individuazione delle responsabilità, ma dall’altro ha cura maniacale di lamentarsi del mancato accertamento dei residui attivi e passivi da parte dei Dirigenti delle U.O. Se, dunque, l’Assessore Calabrò non ha esercitato per tempo il potere connesso alla carica ricoperta, lasciando che le omissioni dei Dirigenti giungessero alle estreme conseguenze oggi sotto gli occhi sbigottiti della Città, deve solo prendersela con se stessa”.

“Ma ci pensa un altro genio a superare l’estro autoreferenziale dell’assessore: a dare l’ennesima, tangibile prova di talento è, infatti, il capogruppo PD, Giuseppe Sera, il quale con sicumera degna di tutt’altra causa ha ricondotto la mancata approvazione del bilancio consuntivo 2021 a fatto e colpa dei giornalisti, senza spiegare in cosa sarebbero consistiti l’uno e l’altra! La sconfortante sceneggiata altro non è che un ulteriore indice della ormai irreversibile crisi dell’anomalo rapporto esistente tra la “politica” e la burocrazia di Palazzo San Giorgio, e ciò fa si che i consiglieri di opposizione domani si recheranno in Prefettura prima di dare importanti comunicazioni alla Città tramite conferenza stampa”, conclude la nota.