Reggio Calabria: gatto intrappolato in un tombino salvato dai Vigili del Fuoco

16 Maggio 2022 10:24

Da ore si sentiva miagolare all’interno della galleria in Via Padova, così i volontari hanno allertato i pompieri che non si sono tirati indietro dall’intervenire

Nella giornata di ieri i Vigili del fuoco di Reggio Calabria, allertati da alcuni volontari, hanno tratto in salvo un gatto intrappolato nella galleria in via Padova. Il piccolo animale era impaurito perché incastrato tra i tombini e la pavimentazione che compongono i lati del sottopasso. I pompieri sono riuscito a liberarlo e l’hanno concesso in mano a persone che potranno prendersi cura di lui. Una bella notizia resa possibile grazie alla passione di questi uomini che non si tirano mai indietro quando c’è una vita da salvare.