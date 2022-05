Reggio Calabria: aperto cantiere in via Cantaffio, strada asfaltata una settimana fa

13 Maggio 2022 16:39

I residenti non credono ai loro occhi e lo fanno presente ai canali di StrettoWeb

Non sono trascorsi neppure sette giorni da quando sono stati ultimati i lavori per la realizzazione del manto stradale in via Cantaffio, che già la strada è nuovamente interessata da lavori. La via situata nella zona sud di Reggio Calabria, è un importante snodo per il traffico cittadino perché collega la via Sbarre Centrali con il Grande Ospedale Metropolitano Bianchi – Melacrino – Morelli. Come segnalato da alcuni lettori di StrettoWeb, e si può notare dall’immagine a corredo dell’articolo, è presente sul posto un bobcat della Redel, società che si occupa della distribuzione dell’energia elettrica e sta lavorando per risolvere un guasto. Una scena davvero incredibile se si pensa che finalmente la via era stata asfaltata dopo anni di completo abbandono della manutenzione.

Sul posto per verificare la situazione si sono recati il Sindaco Paolo Brunetti, il delegato Mario Cardia, i responsabili settore Eleonora Megale e Claudio Brandi. La situazione dovrebbe tornare alla normalità entro lunedì.