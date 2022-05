Reggio Calabria: in via Benassai i rami invadono la strada | FOTO

28 Maggio 2022 13:24

La rassegnazione di un cittadino: “ultima potatura è avvenuta nel 2019”

E’ necessaria la potatura degli alberi lungo la via Benassai di Reggio Calabria, strada che incrocia con le trafficata Via De Nava e Via Veneto, quindi in pieno centro città. Come segnalato da un lettore di StrettoWeb, “come ogni anno, i rami e il fogliame hanno invaso la sede stradale rendendo pericolosa la circolazione di mezzi e persone”. Il cittadino fa presente lo stato del verde in quella specifica zona “con rassegnazione” perché, secondo quanto afferma, “l’ultima potatura risale all’anno 2019”. La speranza è che gli organi preposti possano recepire il problema e risolvere per evitare il rischio di inconvenienti.