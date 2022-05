“Grande Evento per la Pace”: l’8 maggio al Teatro Cilea di Reggio Calabria un concerto di solidarietà per l’Ucraina

Mostrare vicinanza al popolo ucraino, pensare a queste donne, a questi bambini, non solo ora nell’emergenza, ma anche nelle settimane e nei mesi che verranno. E’ questo l’obiettivo del “Grande Evento per la Pace”, che si terrà il prossimo 8 maggio, alle ore 19:30, presso il Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria. L’evento è promosso dal Comitato per i bambini e le madri dell’Ucraina, dal Comune di Reggio Calabria e dalla Fondazione Mediolanum Onlus e vedrà la partecipazione di 90 artisti che si esibiranno dal vivo sul palco per sensibilizzare alla raccolta fondi che sarà destinata ai profughi giunti in città e a costituire una dote per i più piccoli. Fondazione Mediolanum Onlus inoltre raddoppierà i primi 5.000 euro raccolti, con l’obiettivo di sostenere più nuclei mamma-bambini. L’accoglienza portata avanti in questi due mesi è stata una risposta concreta alla drammatica situazione che vivono tanti bambini che con le loro mamme stanno scappando dalla guerra e non può arrestarsi adesso.