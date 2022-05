Reggio Calabria, torna la ruota panoramica: attrazioni e street art per riqualificare la zona del Tempietto | INTERVISTA

3 Maggio 2022 13:15

Pronta la rinascita turistica e culturale della zona del Tempietto: nelle prossime settimane inizieranno i lavori di riqualificazione dell’area e tornerà anche la ruota panoramica

Turismo, arte, giovani, sport. I quattro pilastri attraverso i quali la città di Reggio Calabria ha intenzione di ripartire. Uno splendido connubio di questi 4 elementi si è visto nella realizzazione del murale dedicato ai Bronzi di Riace, realizzato in occasione della Corrireggio 2022 per omaggiare il 50° anniversario del ritrovamento delle due famose statue. Il murale è stato realizzato dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti e ha la finalità di abbellire e riqualificare dal punto di vista artistico e turistico l’area del Tempietto, una zona che meriterebbe sicuramente una valorizzazione differente.

A tal proposito, intervistato ai microfoni di StrettoWeb, il consigliere metropolitano con delega allo Sport, Giovanni Latella, ha annunciato importanti novità in vista delle prossime settimane, fra le quali il ritorno della ruota panoramica: “devo ringraziare gli organizzatori della Corrireggio 2022, manifestazione che promuove anche il territorio e la città di Reggio Calabria, in un anno in cui ricorre il 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. Se puntiamo sul turismo dobbiamo anche presentare una città bella, elegante e pulita. Tra qualche mese, inizieranno i lavori di riqualificazione per restituire l’area Tempietto alla città e fra qualche settimana tornerà la ruota panoramica. Devo ringraziare anche l’Accademia diBelle Arti per il murale realizzato sui Bronzi di Riace, mi auguro che anche in altri posti della città possano essere realizzati questi murales costituendo un percorso turistico come avviene in molte altre città“.