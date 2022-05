Reggio Calabria, già 100 iscrizioni per “The Distinguished Gentleman’s Ride”: la corsa di stile e solidarietà

5 Maggio 2022 20:37

Risultano già iscritti ben 100 driver alla “The Distinguished Gentleman’s Ride”, la corsa che unisce stile e solidarietà

L’evento mondiale conosciuto per essere il più elegante nel mondo delle due ruote, “The Distinguished Gentleman’s Ride” (DGR), si terrà anche a Reggio Calabria, il prossimo 22 maggio. Mancano oltre due settimane alla data cerchiata in rosso sul calendario, ma sono già 100 rider che si sono registrati online a questo singolare evento che si svolgerà nella città dello Stretto. Un evento che è soprattutto una gara, si, ma una gara di beneficienza, che viene replicata simultaneamente in oltre 100 Paesi e alla quale complessivamente partecipano oltre 100.000 rider.

Il fine benefico

L’obiettivo principale di ogni città partecipante? Accumulare donazioni e, al momento, la classifica di questo anno vede l’Italia al 7° posto, con 52.000 euro già raccolti, dietro Germania, Olanda, Canada, Australia, Inghilterra e Stati Uniti d’America che, da soli, hanno già raccolto circa 750.000 euro. Trattandosi di una “competizione” ognuno ha la propria strategia e, come ogni anno, ci si aspetta un crescendo vertiginoso negli ultimi attimi.

Le donazioni, che non sono obbligatorie, nemmeno per i partecipanti, vengono fatte esclusivamente online sul sito ufficiale che usa sistemi sicuri e dove ogni somma versata è ben tracciabile immediatamente e anche successivamente nel suo utilizzo. I fondi sono finalizzati alla lotta ai tumori alla prostata e a favore della salute mentale; punti cardine di Movember, l’organizzazione benefica conosciuta per i baffi all’insù, che è il partner ufficiale del DGR a livello mondiale. Una sfilata di motociclisti vestiti elegantemente con un codice di condotta e di marcia degno dei veri Gentlemen è difficile da vedersi oggigiorno e infatti alla manifestazione non poteva che mancare il patrocinio del Comune ufficializzato dalla firma del Sindaco f.f. Paolo Brunetti, lo scorso 27 aprile.

Cosa dovranno aspettarsi i partecipanti? Un clima semplice e goliardico. Prevista la presenza di un barbiere per sistemare al meglio i gentiluomini ed anche una parrucchiera per dare un riassetto alle gentildonne che magari, indossando il casco, potranno avere problemi di piega. Ci sarà il caffè visto che, partendo la mattina alle 10:30 dopo foto, briefing e schieramenti si renderà sicuramente necessario.

“The Distinguished Gentleman’s Ride non è un evento dedicato solamente agli esperti di motoraduni, anzi, è adatto anche a chi vuole provare l’ebrezza si viaggiare in gruppo… e qui il gruppo è molto folto. La sicurezza e il rispetto delle Regole di marcia dei Gentlemen, già online per i partecipanti, verrà illustrata meglio prima della partenza del Ride che darà un grande abbraccio alla città per poi concludersi a Piazza San Rocco a Scilla dove ricchi premi attenderanno i Gentlemen arrivati da ogni dove per godere le strade costiere del nostro territorio. Al DGR non si corre mai, non si sgomma, non si va a zig zag; la velocità massima consentita è di 40km/h e sono ben gradite tutte le cilindrate, dal 50cc fino a infinito, perché un vero gentiluomo non ha bisogno di mostrare i muscoli per dimostrare la sua forza“.