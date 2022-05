Reggio Calabria scompare dalle città del Meteo Rai: scatta petizione su Change Org

12 Maggio 2022 13:55

Ripristinare la presenza di Reggio Calabria nella tabella delle temperature di Rai Meteo

Sul sito Change.org è partita una petizione in cui si richiede il ripristino della città di Reggio Calabria nell’elenco delle città del Meteo Rai. Sul sito Change.org si legge che “Dal 1954 le rilevazioni delle temperature all’interno del Meteo Rai hanno sempre incluso Reggio Calabria ma da qualche settimana la città è inspiegabilmente scomparsa dall’elenco delle città monitorate. Dopo 68 anni di ininterrotta presenza, qualunque scusante relativa alla presenza dei soli capoluoghi regionali non sarebbe plausibile anche perché è l’unica città sede di Consiglio regionale che non sia (più) capoluogo di regione. Reggio Calabria, città metropolitana, è la città più a sud dell’Italia peninsulare, terminal di ferrovia e autostrada, ha porto e aeroporto e l’area d’ interesse per l’indice delle temperature include tutta l’area metropolitana, lo stretto di Messina, la costa orientale della Sicilia (Etna e isole Eolie incluse) e il porto di Gioia Tauro. La sola presenza di Catanzaro (a 342m slm) nelle rilevazioni di tutta la Calabria, non ha alcun valore per la suddetta area di riferimento, stante che Reggio, Catania, Messina, Gioia Tauro e tutta l’area dello stretto sono a livello del mare. I progressivi cambiamenti climatici rendono indispensabile la conoscenza delle temperature reali per i settori della pesca, del turismo, dei trasporti e per la navigazione, oltre che per le numerose attività sportive. Non è possibile immaginare di avere una “zona franca” di temperature di oltre 420 Km, cioè la distanza tra Catanzaro e Palermo. Come vestiremo i nostri bimbi domattina? Prenderemo per buona la temperatura di Catanzaro, a 342 metri slm, o tenteremo la fortuna dando per buona quella di Palermo? E come fare con i viaggiatori che si accingono a partire per l’estremo sud e vorrebbero conoscere da fonte attendibile le temperature? Chiediamo dunque di ripristinare la presenza di Reggio Calabria all’interno della tabella delle temperature di Rai Meteo“.