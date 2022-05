Reggio Calabria, tariffe Tari 2022: domani l’ok del Consiglio Comunale

29 Maggio 2022 09:40

Domani convocata una seduta straordinaria urgente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria

Per la giornata di domani, 30 maggio 2022, il Consiglio Comunale di Reggio Calabria è stato convocato, in sessione straordinaria urgente, alle ore 15.00 presso la sala consiliare “Pietro Baitaglia” di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione dell’argomento “Approvazione tariffe Tari anno 2022”, posto all’ordine del giorno: “approvazione Piano Economico e Finanziario, per il Periodo Regolatorio 2022-2025, del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Reggio Calabria ai sensi del metodo tariffario dei rifiuti di cui all’Art. 7 punto 7.3. lett. B) della delibera 363/202|/R/RIF dell’Autorità di Regolazione Energia rett Ambiente (Arera) DI REGOLAZIONE ENERGIA RETT AMBIENTE (ARERA)”.

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria urgente di seconda convocazione il giorno 31 maggio 2022 alle ore 15.00.