Reggio Calabria: successo per gli studenti del Liceo Volta al Concorso Serra International | FOTO

20 Maggio 2022 17:03

Da Reggio Calabria alla Premiazione del Concorso Serra International. Grande successo per gli studenti del Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta” che portano in alto il nome dell’istituto e della propria città a livello nazionale. Nello specifico l’alunna Martina Camilla Felicissimo (1ª Dno) ha ottenuto il Primo Premio nella Sezione Racconto, mentre la classe 4ª Cno ha conquistato il Primo Premio nella Sezione Video. Si tratta di un ambizioso riconoscimento perché il Serra International Italia bandisce da 16 anni un concorso scolastico a livello nazionale per stimolare i giovani a riflettere e a discutere sui valori importanti della società e a promuovere una cultura della vita intesa come vocazione al servizio. Gli elaborati presentati al concorso costituiscono così uno spaccato interessante che mette in luce le dinamiche relazionali dei giovani, la loro affettività, il loro pensiero sui modelli educativi, lo status della famiglia contemporanea e le difficoltà dipendenti da questo momento storico.