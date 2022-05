Reggio Calabria, Stahlhaus eccellenza reggina: “la consapevolezza su materiali e tecniche di cottura è fondamentale per la salute”

2 Maggio 2022 11:08

Reggio Calabria, alla scoperta di Stahlhaus: un’eccellenza reggina che promuove il benessere e la corretta preparazione del cibo

Nel centro storico di Reggio Calabria e precisamente in via Demetrio Tripepi ad angolo con via Fata Morgana, si trova Stahlhaus: un’attività storica per la città dello Stretto che espone, in un contesto sobrio e raffinato, la più completa e selezionata gamma di prodotti per la cucina e per la tavola.

L’azienda, oltre a essersi conquistata la fiducia della clientela alla ricerca di un elevato standard di qualità, ha saputo sempre adeguarsi ai tempi dotandosi, fin dall’inizio della propria attività, di un sito web e di un modulo “lista nozze” ed oggi di un modernissimo sistema di e-commerce, grazie al quale è possibile acquistare online i prodotti offerti.

Il sito web aziendale con l’e-commerce è raggiungibile all’indirizzo https://www.stahlhaus.it/.

Tutti gli applicativi Internet di Stahlhaus sono stati realizzati da Infoitalia servizi, web agency reggina, presente sul mercato nazionale ed estero ormai da venticinque anni e da venti fornitrice dei siti internet delle molteplici attività del noto imprenditore. Flavio Briatore.

Ai microfoni di StrettoWeb, il Dr. Roberto Isola, Amministratore unico di Stahlhaus, ha illustrato tutti i dettagli sull’attività dell’azienda reggina.

Quando è nato Stahlhaus?

“Stahlhaus nasce nel 2006, 16 anni fa, come negozio specializzato nel settore cucina e tavola. Molto giovane, ma filiazione diretta della famiglia Scopelliti, una delle attività più antiche e prestigiose del settore, operante a Reggio fin dal 1887. Nato nel segno dell’innovazione, risulta subito molto moderno anche in termini espositivi, mettendo in piena luce il casalingo/cucina, prima considerato residuale nelle esposizioni. In breve è diventato il punto di riferimento per gli appassionati di cucina. Nel corso degli anni sono stati proposti via via marchi e prodotti prima misconosciuti (Tajine, Wok, Pietre ollari, Padelle al titanio, pentolame in ghisa, ceramiche speciali ad alta resistenza, compositi, ecc.), tutti caratterizzati da grande funzionalità ed utilità, con grande apprezzamento da parte del mercato, in un percorso di costante rinnovamento ed attenzione al servizio”.

Quali sono i servizi che Stahlhaus offre ai clienti?

“Gamma completa di prodotti e accessori per la cucina e la tavola, e di piccoli elettrodomestici di qualità, con garanzia anche fino a 20 anni, unici nel settore; consulenza su materiali e prodotti, divulgazione di nuove tecniche di cottura dei cibi, anche con eventi specifici a tema; lista nozze online, liste regalo/eventi; e-commerce sul sito web www.stahlhaus.it; prodotti in demo da testare a domicilio”.

Quale attività della storia di Stahlhaus vi rende più orgogliosi?

“L’attenzione ai bisogni, la corretta informazione e soprattutto la sensibilizzazione della clientela ad una maggiore consapevolezza sui materiali e tecniche di cottura. Fattori che hanno generato forte credibilità e fidelizzazione, contribuendo a screditare molte fake news veicolate dal marketing, quasi sempre a discapito della salute e – paradossalmente – anche del portafoglio. Il nostro è un cliente informato e consapevole che gli alimenti, durante la cottura, assorbono le sostanze rilasciate dai materiali degli strumenti di cottura. L’uso di materiali di scarsa qualità costituisce un grave danno alla salute. Meglio un solo strumento di cottura, magari più caro ma più durevole, più funzionale e più sicuro, di più strumenti a buon mercato ma “usa e getta””.

Che legame ha Stahlhaus con la città e qual è la vostra testimonianza di com’è cambiato negli anni il tessuto economico reggino?

“La città sconta una indubbia perdurante crisi socio-economica. In questo contesto difficile, che di fatto alimenta la sfiducia, molte attività cessano di esistere, altre contraggono l’attività, e si assiste ad un progressivo livellamento verso il basso della proposta commerciale in ogni settore, si desertifica infine il centro storico con danno generale per la città. Pur gratificati dall’essere citati come negozio di riferimento per chi ama il mondo della cucina e vuole qualità, siamo impegnati con le associazioni di categoria a difesa del tessuto economico e sociale cittadino”.

Qual è la particolarità delle vostre liste nozze online?

Il sistema consente l’acquisto dei regali senza dover recarsi in negozio e, nello specifico, la possibilità di:

consultare l’intera lista nozze a distanza;

selezionare e procedere all’acquisto del regalo di nozze con qualsiasi dispositivo e forma di pagamento;

inviare messaggi di auguri;

verificare la consegna del regalo agli sposi.

Su tutto, la certezza di regalare agli sposi qualcosa di gradito, utile e di qualità”.